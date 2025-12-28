- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
24 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (25.00%)
Mejor transacción:
16.10 USD
Peor transacción:
-12.04 USD
Beneficio Bruto:
59.54 USD (6 153 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.39 USD (3 575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (22.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.37 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.42%
Carga máxima del depósito:
2.10%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.40
Transacciones Largas:
9 (28.13%)
Transacciones Cortas:
23 (71.88%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
0.91 USD
Beneficio medio:
2.48 USD
Pérdidas medias:
-3.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.04 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.95 USD
Máxima:
12.13 USD (11.45%)
Reducción relativa:
De balance:
11.39% (12.07 USD)
De fondos:
0.51% (0.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +16.10 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +22.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
I will update soon.
