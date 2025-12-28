SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ten Percent
Sarowar Jahan

Ten Percent

Sarowar Jahan
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
24 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (25.00%)
Mejor transacción:
16.10 USD
Peor transacción:
-12.04 USD
Beneficio Bruto:
59.54 USD (6 153 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.39 USD (3 575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (22.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.37 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
0.42%
Carga máxima del depósito:
2.10%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.40
Transacciones Largas:
9 (28.13%)
Transacciones Cortas:
23 (71.88%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
0.91 USD
Beneficio medio:
2.48 USD
Pérdidas medias:
-3.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.04 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.95 USD
Máxima:
12.13 USD (11.45%)
Reducción relativa:
De balance:
11.39% (12.07 USD)
De fondos:
0.51% (0.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.10 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +22.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
otros 88...
I will update soon.
No hay comentarios
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
