- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
24 (75.00%)
損失トレード:
8 (25.00%)
ベストトレード:
16.10 USD
最悪のトレード:
-12.04 USD
総利益:
59.54 USD (6 153 pips)
総損失:
-30.39 USD (3 575 pips)
最大連続の勝ち:
14 (22.37 USD)
最大連続利益:
22.37 USD (14)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
19.77%
最大入金額:
2.10%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
9 (28.13%)
短いトレード:
23 (71.88%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
2.48 USD
平均損失:
-3.80 USD
最大連続の負け:
4 (-8.71 USD)
最大連続損失:
-12.04 USD (1)
月間成長:
17.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.95 USD
最大の:
12.13 USD (11.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.39% (12.07 USD)
エクイティによる:
0.60% (0.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.10 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.37 USD
最大連続損失: -8.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
