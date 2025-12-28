シグナルセクション
Ten Percent

Sarowar Jahan
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
24 (75.00%)
損失トレード:
8 (25.00%)
ベストトレード:
16.10 USD
最悪のトレード:
-12.04 USD
総利益:
59.54 USD (6 153 pips)
総損失:
-30.39 USD (3 575 pips)
最大連続の勝ち:
14 (22.37 USD)
最大連続利益:
22.37 USD (14)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
19.77%
最大入金額:
2.10%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
9 (28.13%)
短いトレード:
23 (71.88%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
2.48 USD
平均損失:
-3.80 USD
最大連続の負け:
4 (-8.71 USD)
最大連続損失:
-12.04 USD (1)
月間成長:
17.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.95 USD
最大の:
12.13 USD (11.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.39% (12.07 USD)
エクイティによる:
0.60% (0.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.10 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.37 USD
最大連続損失: -8.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
88 より多く...
I will update soon.
レビューなし
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
