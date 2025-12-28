СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ten Percent
Sarowar Jahan

Ten Percent

Sarowar Jahan
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
24 (75.00%)
Убыточных трейдов:
8 (25.00%)
Лучший трейд:
16.10 USD
Худший трейд:
-12.04 USD
Общая прибыль:
59.54 USD (6 153 pips)
Общий убыток:
-30.39 USD (3 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (22.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.37 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
11.26%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
9 (28.13%)
Коротких трейдов:
23 (71.88%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-3.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.04 USD (1)
Прирост в месяц:
17.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.95 USD
Максимальная:
12.13 USD (11.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.39% (12.07 USD)
По эквити:
0.60% (0.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.10 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.37 USD
Макс. убыток в серии: -8.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
еще 88...
I will update soon.
Нет отзывов
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ten Percent
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
129
USD
8
0%
32
75%
11%
1.95
0.91
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.