- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
24 (75.00%)
Убыточных трейдов:
8 (25.00%)
Лучший трейд:
16.10 USD
Худший трейд:
-12.04 USD
Общая прибыль:
59.54 USD (6 153 pips)
Общий убыток:
-30.39 USD (3 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (22.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.37 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
11.26%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
9 (28.13%)
Коротких трейдов:
23 (71.88%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-3.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.04 USD (1)
Прирост в месяц:
17.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.95 USD
Максимальная:
12.13 USD (11.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.39% (12.07 USD)
По эквити:
0.60% (0.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.10 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.37 USD
Макс. убыток в серии: -8.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
