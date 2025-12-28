SegnaliSezioni
Sarowar Jahan

Ten Percent

Sarowar Jahan
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
24 (75.00%)
Loss Trade:
8 (25.00%)
Best Trade:
16.10 USD
Worst Trade:
-12.04 USD
Profitto lordo:
59.54 USD (6 153 pips)
Perdita lorda:
-30.39 USD (3 575 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (22.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.37 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
28.40%
Massimo carico di deposito:
2.11%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
9 (28.13%)
Short Trade:
23 (71.88%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.04 USD (1)
Crescita mensile:
17.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.95 USD
Massimale:
12.13 USD (11.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.39% (12.07 USD)
Per equità:
0.74% (0.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.10 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.37 USD
Massima perdita consecutiva: -8.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.54 × 63
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
88 più
I will update soon.
Non ci sono recensioni
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
