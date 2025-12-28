- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
24 (75.00%)
Loss Trade:
8 (25.00%)
Best Trade:
16.10 USD
Worst Trade:
-12.04 USD
Profitto lordo:
59.54 USD (6 153 pips)
Perdita lorda:
-30.39 USD (3 575 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (22.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.37 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
28.40%
Massimo carico di deposito:
2.11%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
9 (28.13%)
Short Trade:
23 (71.88%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.04 USD (1)
Crescita mensile:
17.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.95 USD
Massimale:
12.13 USD (11.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.39% (12.07 USD)
Per equità:
0.74% (0.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.10 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.37 USD
Massima perdita consecutiva: -8.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.54 × 63
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
88 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I will update soon.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
8
0%
32
75%
28%
1.95
0.91
USD
USD
11%
1:500