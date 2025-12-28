- 成长
交易:
32
盈利交易:
24 (75.00%)
亏损交易:
8 (25.00%)
最好交易:
16.10 USD
最差交易:
-12.04 USD
毛利:
59.54 USD (6 153 pips)
毛利亏损:
-30.36 USD (3 575 pips)
最大连续赢利:
14 (22.37 USD)
最大连续盈利:
22.37 USD (14)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.41
长期交易:
9 (28.13%)
短期交易:
23 (71.88%)
利润因子:
1.96
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
2.48 USD
平均损失:
-3.80 USD
最大连续失误:
4 (-8.71 USD)
最大连续亏损:
-12.04 USD (1)
每月增长:
17.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.95 USD
最大值:
12.13 USD (11.45%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.10 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.37 USD
最大连续亏损: -8.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
I will update soon.
