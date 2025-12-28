信号部分
Ten Percent

Sarowar Jahan
8
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
24 (75.00%)
亏损交易:
8 (25.00%)
最好交易:
16.10 USD
最差交易:
-12.04 USD
毛利:
59.54 USD (6 153 pips)
毛利亏损:
-30.36 USD (3 575 pips)
最大连续赢利:
14 (22.37 USD)
最大连续盈利:
22.37 USD (14)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.41
长期交易:
9 (28.13%)
短期交易:
23 (71.88%)
利润因子:
1.96
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
2.48 USD
平均损失:
-3.80 USD
最大连续失误:
4 (-8.71 USD)
最大连续亏损:
-12.04 USD (1)
每月增长:
17.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.95 USD
最大值:
12.13 USD (11.45%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.10 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.37 USD
最大连续亏损: -8.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
88 更多...
I will update soon.
没有评论
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
