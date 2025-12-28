SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ORION
Agus Wibowo St

ORION

Agus Wibowo St
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
78 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (16.13%)
En iyi işlem:
27.85 USD
En kötü işlem:
-22.53 USD
Brüt kâr:
434.75 USD (45 967 pips)
Brüt zarar:
-90.38 USD (10 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (142.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.51 USD (28)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.91%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
15.28
Alış işlemleri:
93 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.81
Beklenen getiri:
3.70 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-6.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.53 USD (1)
Aylık büyüme:
34.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.53 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.81% (22.53 USD)
Varlığa göre:
44.74% (601.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
GBPJPY 19
USDJPY 16
GBPUSD 14
EURUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 281
GBPJPY 22
USDJPY 18
GBPUSD 14
EURUSD 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY 3.4K
USDJPY 2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 930
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.85 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +142.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real25
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 34
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 34
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
244 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ORION
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
1.3K
USD
3
100%
93
83%
100%
4.81
3.70
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.