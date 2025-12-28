- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
78 (83.87%)
Negociações com perda:
15 (16.13%)
Melhor negociação:
27.85 USD
Pior negociação:
-22.53 USD
Lucro bruto:
434.75 USD (45 967 pips)
Perda bruta:
-90.38 USD (10 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (142.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.51 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.91%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
15.28
Negociações longas:
93 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.81
Valor esperado:
3.70 USD
Lucro médio:
5.57 USD
Perda média:
-6.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.53 USD (1)
Crescimento mensal:
34.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.53 USD (1.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.81% (22.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.74% (601.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|281
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|930
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.85 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +142.51 USD
Máxima perda consecutiva: -5.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
244 mais ...
