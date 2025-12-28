- Incremento
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
78 (83.87%)
Transacciones Irrentables:
15 (16.13%)
Mejor transacción:
27.85 USD
Peor transacción:
-22.53 USD
Beneficio Bruto:
434.75 USD (45 967 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.38 USD (10 122 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (142.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.51 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.91%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
15.28
Transacciones Largas:
93 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.81
Beneficio Esperado:
3.70 USD
Beneficio medio:
5.57 USD
Pérdidas medias:
-6.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.53 USD (1)
Crecimiento al mes:
34.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.53 USD (1.81%)
Reducción relativa:
De balance:
1.81% (22.53 USD)
De fondos:
44.74% (601.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|281
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|930
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +27.85 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +142.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
