Agus Wibowo St

ORION

Agus Wibowo St
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 34%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
78 (83.87%)
Transacciones Irrentables:
15 (16.13%)
Mejor transacción:
27.85 USD
Peor transacción:
-22.53 USD
Beneficio Bruto:
434.75 USD (45 967 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.38 USD (10 122 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (142.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.51 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.91%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
15.28
Transacciones Largas:
93 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.81
Beneficio Esperado:
3.70 USD
Beneficio medio:
5.57 USD
Pérdidas medias:
-6.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.53 USD (1)
Crecimiento al mes:
34.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.53 USD (1.81%)
Reducción relativa:
De balance:
1.81% (22.53 USD)
De fondos:
44.74% (601.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 36
GBPJPY 19
USDJPY 16
GBPUSD 14
EURUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 281
GBPJPY 22
USDJPY 18
GBPUSD 14
EURUSD 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY 3.4K
USDJPY 2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 930
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
