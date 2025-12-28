- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
78 (83.87%)
損失トレード:
15 (16.13%)
ベストトレード:
27.85 USD
最悪のトレード:
-22.53 USD
総利益:
434.75 USD (45 967 pips)
総損失:
-90.38 USD (10 122 pips)
最大連続の勝ち:
28 (142.51 USD)
最大連続利益:
142.51 USD (28)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.91%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
15.28
長いトレード:
93 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.81
期待されたペイオフ:
3.70 USD
平均利益:
5.57 USD
平均損失:
-6.03 USD
最大連続の負け:
2 (-5.20 USD)
最大連続損失:
-22.53 USD (1)
月間成長:
34.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.53 USD (1.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.81% (22.53 USD)
エクイティによる:
44.74% (601.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|281
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|930
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.85 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +142.51 USD
最大連続損失: -5.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
34%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
100%
93
83%
100%
4.81
3.70
USD
USD
45%
1:500