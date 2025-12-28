리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real25 0.00 × 3 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 Tradestone-Real-1 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 BDSwissSC-Real05 0.00 × 3 STARTRADERINTL-Live2 0.00 × 2 FxPro.com-Real08 0.00 × 7 ForeignExchangeClearingHouse-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 34 TickmillEU-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 2 VantageInternational-Live 8 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 3 Exness-Real14 0.00 × 34 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 PurpleTradingSC-03Demo 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 244 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오