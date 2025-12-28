시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ORION
Agus Wibowo St

ORION

Agus Wibowo St
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 49%
FBS-Real-7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
137
이익 거래:
111 (81.02%)
손실 거래:
26 (18.98%)
최고의 거래:
160.50 USD
최악의 거래:
-131.49 USD
총 수익:
816.04 USD (73 603 pips)
총 손실:
-330.33 USD (34 450 pips)
연속 최대 이익:
28 (142.51 USD)
연속 최대 이익:
232.36 USD (4)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.32%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
137 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.47
기대수익:
3.55 USD
평균 이익:
7.35 USD
평균 손실:
-12.71 USD
연속 최대 손실:
3 (-215.92 USD)
연속 최대 손실:
-215.92 USD (3)
월별 성장률:
48.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
215.92 USD (15.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.98% (215.92 USD)
자본금별:
54.88% (739.24 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 53
GBPJPY 26
GBPUSD 25
USDJPY 20
EURUSD 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 405
GBPJPY 29
GBPUSD 20
USDJPY 21
EURUSD 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 30K
GBPJPY 4.5K
GBPUSD 2K
USDJPY 2.4K
EURUSD 623
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +160.50 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +142.51 USD
연속 최대 손실: -215.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real25
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 34
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 34
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
244 더...
리뷰 없음
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ORION
월별 30 USD
49%
0
0
USD
1.5K
USD
4
100%
137
81%
100%
2.47
3.55
USD
55%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.