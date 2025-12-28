- 자본
- 축소
트레이드:
137
이익 거래:
111 (81.02%)
손실 거래:
26 (18.98%)
최고의 거래:
160.50 USD
최악의 거래:
-131.49 USD
총 수익:
816.04 USD (73 603 pips)
총 손실:
-330.33 USD (34 450 pips)
연속 최대 이익:
28 (142.51 USD)
연속 최대 이익:
232.36 USD (4)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.32%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
137 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.47
기대수익:
3.55 USD
평균 이익:
7.35 USD
평균 손실:
-12.71 USD
연속 최대 손실:
3 (-215.92 USD)
연속 최대 손실:
-215.92 USD (3)
월별 성장률:
48.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
215.92 USD (15.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.98% (215.92 USD)
자본금별:
54.88% (739.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|GBPJPY
|26
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|20
|EURUSD
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|405
|GBPJPY
|29
|GBPUSD
|20
|USDJPY
|21
|EURUSD
|11
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|30K
|GBPJPY
|4.5K
|GBPUSD
|2K
|USDJPY
|2.4K
|EURUSD
|623
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.50 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +142.51 USD
연속 최대 손실: -215.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
49%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
100%
137
81%
100%
2.47
3.55
USD
USD
55%
1:500