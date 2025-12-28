SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ORION
Agus Wibowo St

ORION

Agus Wibowo St
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
78 (83.87%)
Loss Trade:
15 (16.13%)
Best Trade:
27.85 USD
Worst Trade:
-22.53 USD
Profitto lordo:
434.75 USD (45 967 pips)
Perdita lorda:
-90.38 USD (10 122 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (142.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.51 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.91%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
15.28
Long Trade:
93 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.81
Profitto previsto:
3.70 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-6.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.53 USD (1)
Crescita mensile:
34.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.53 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.81% (22.53 USD)
Per equità:
44.74% (601.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
GBPJPY 19
USDJPY 16
GBPUSD 14
EURUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 281
GBPJPY 22
USDJPY 18
GBPUSD 14
EURUSD 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY 3.4K
USDJPY 2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 930
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.85 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +142.51 USD
Massima perdita consecutiva: -5.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real25
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 34
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 34
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
244 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ORION
30USD al mese
34%
0
0
USD
1.3K
USD
3
100%
93
83%
100%
4.81
3.70
USD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.