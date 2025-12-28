- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
78 (83.87%)
Loss Trade:
15 (16.13%)
Best Trade:
27.85 USD
Worst Trade:
-22.53 USD
Profitto lordo:
434.75 USD (45 967 pips)
Perdita lorda:
-90.38 USD (10 122 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (142.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.51 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.91%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
15.28
Long Trade:
93 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.81
Profitto previsto:
3.70 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-6.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.53 USD (1)
Crescita mensile:
34.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.53 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.81% (22.53 USD)
Per equità:
44.74% (601.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|281
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|930
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.85 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +142.51 USD
Massima perdita consecutiva: -5.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
