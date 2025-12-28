- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
78 (83.87%)
亏损交易:
15 (16.13%)
最好交易:
27.85 USD
最差交易:
-22.53 USD
毛利:
434.75 USD (45 967 pips)
毛利亏损:
-90.38 USD (10 122 pips)
最大连续赢利:
28 (142.51 USD)
最大连续盈利:
142.51 USD (28)
夏普比率:
0.49
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.91%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
16 小时
采收率:
15.28
长期交易:
93 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.81
预期回报:
3.70 USD
平均利润:
5.57 USD
平均损失:
-6.03 USD
最大连续失误:
2 (-5.20 USD)
最大连续亏损:
-22.53 USD (1)
每月增长:
34.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.53 USD (1.81%)
相对跌幅:
结余:
1.81% (22.53 USD)
净值:
44.74% (601.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|281
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|930
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.85 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +142.51 USD
最大连续亏损: -5.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
没有评论