Agus Wibowo St

ORION

Agus Wibowo St
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 34%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
78 (83.87%)
Убыточных трейдов:
15 (16.13%)
Лучший трейд:
27.85 USD
Худший трейд:
-22.53 USD
Общая прибыль:
434.75 USD (45 967 pips)
Общий убыток:
-90.38 USD (10 122 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (142.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.51 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.91%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
15.28
Длинных трейдов:
93 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.81
Мат. ожидание:
3.70 USD
Средняя прибыль:
5.57 USD
Средний убыток:
-6.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.53 USD (1)
Прирост в месяц:
34.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.53 USD (1.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (22.53 USD)
По эквити:
44.74% (601.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
GBPJPY 19
USDJPY 16
GBPUSD 14
EURUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 281
GBPJPY 22
USDJPY 18
GBPUSD 14
EURUSD 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY 3.4K
USDJPY 2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 930
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.85 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +142.51 USD
Макс. убыток в серии: -5.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real25
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 34
TickmillEU-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
Exness-Real14
0.00 × 34
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
еще 244...
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.