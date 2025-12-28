- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
78 (83.87%)
Убыточных трейдов:
15 (16.13%)
Лучший трейд:
27.85 USD
Худший трейд:
-22.53 USD
Общая прибыль:
434.75 USD (45 967 pips)
Общий убыток:
-90.38 USD (10 122 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (142.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.51 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.91%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
15.28
Длинных трейдов:
93 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.81
Мат. ожидание:
3.70 USD
Средняя прибыль:
5.57 USD
Средний убыток:
-6.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.53 USD (1)
Прирост в месяц:
34.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.53 USD (1.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (22.53 USD)
По эквити:
44.74% (601.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|281
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|930
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.85 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +142.51 USD
Макс. убыток в серии: -5.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
