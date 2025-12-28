- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
63 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (18.18%)
En iyi işlem:
27.82 USD
En kötü işlem:
-22.69 USD
Brüt kâr:
410.36 USD (41 202 pips)
Brüt zarar:
-90.87 USD (10 030 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (103.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.50 USD (13)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.09%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
14.08
Alış işlemleri:
61 (79.22%)
Satış işlemleri:
16 (20.78%)
Kâr faktörü:
4.52
Beklenen getiri:
4.15 USD
Ortalama kâr:
6.51 USD
Ortalama zarar:
-6.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.69 USD (1)
Aylık büyüme:
31.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.69 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (22.69 USD)
Varlığa göre:
45.85% (604.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|7
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|279
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|426
|GBPUSD
|1.3K
|USDCHF
|735
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.82 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +103.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
İnceleme yok
