Agus Wibowo St

HIT THE LIGHTS

Agus Wibowo St
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 32%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
63 (81.81%)
Negociações com perda:
14 (18.18%)
Melhor negociação:
27.82 USD
Pior negociação:
-22.69 USD
Lucro bruto:
410.36 USD (41 202 pips)
Perda bruta:
-90.87 USD (10 030 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (103.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
103.50 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.09%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
14.08
Negociações longas:
61 (79.22%)
Negociações curtas:
16 (20.78%)
Fator de lucro:
4.52
Valor esperado:
4.15 USD
Lucro médio:
6.51 USD
Perda média:
-6.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.69 USD (1)
Crescimento mensal:
31.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.69 USD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (22.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.85% (604.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 13
GBPUSD 12
USDCHF 7
EURUSD 6
AUDUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 279
USDJPY 10
GBPUSD 13
USDCHF 9
EURUSD 6
AUDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 28K
USDJPY 426
GBPUSD 1.3K
USDCHF 735
EURUSD 592
AUDUSD 193
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.82 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +103.50 USD
Máxima perda consecutiva: -13.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 28
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
243 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
