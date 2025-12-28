- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
63 (81.81%)
Negociações com perda:
14 (18.18%)
Melhor negociação:
27.82 USD
Pior negociação:
-22.69 USD
Lucro bruto:
410.36 USD (41 202 pips)
Perda bruta:
-90.87 USD (10 030 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (103.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
103.50 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.09%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
14.08
Negociações longas:
61 (79.22%)
Negociações curtas:
16 (20.78%)
Fator de lucro:
4.52
Valor esperado:
4.15 USD
Lucro médio:
6.51 USD
Perda média:
-6.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.69 USD (1)
Crescimento mensal:
31.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.69 USD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (22.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.85% (604.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|7
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|279
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|426
|GBPUSD
|1.3K
|USDCHF
|735
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.82 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +103.50 USD
Máxima perda consecutiva: -13.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
