시그널 / MetaTrader 4 / HIT THE LIGHTS
Agus Wibowo St

HIT THE LIGHTS

Agus Wibowo St
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 34%
FBS-Real-7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
108
이익 거래:
84 (77.77%)
손실 거래:
24 (22.22%)
최고의 거래:
161.48 USD
최악의 거래:
-130.88 USD
총 수익:
668.62 USD (55 735 pips)
총 손실:
-330.04 USD (33 981 pips)
연속 최대 이익:
13 (103.50 USD)
연속 최대 이익:
219.83 USD (3)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.90%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.56
롱(주식매수):
82 (75.93%)
숏(주식차입매도):
26 (24.07%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
3.14 USD
평균 이익:
7.96 USD
평균 손실:
-13.75 USD
연속 최대 손실:
3 (-217.13 USD)
연속 최대 손실:
-217.13 USD (3)
월별 성장률:
33.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
217.13 USD (16.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.40% (217.13 USD)
자본금별:
56.66% (749.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 41
USDJPY 17
EURUSD 17
GBPUSD 15
USDCHF 11
AUDUSD 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 281
USDJPY 13
EURUSD 13
GBPUSD 15
USDCHF 13
AUDUSD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 17K
USDJPY 924
EURUSD 765
GBPUSD 1.5K
USDCHF 1K
AUDUSD 437
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +161.48 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +103.50 USD
연속 최대 손실: -217.13 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 28
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
리뷰 없음
2026.01.01 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
HIT THE LIGHTS
월별 30 USD
34%
0
0
USD
1.3K
USD
4
100%
108
77%
100%
2.02
3.14
USD
57%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.