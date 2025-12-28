- 자본
- 축소
트레이드:
108
이익 거래:
84 (77.77%)
손실 거래:
24 (22.22%)
최고의 거래:
161.48 USD
최악의 거래:
-130.88 USD
총 수익:
668.62 USD (55 735 pips)
총 손실:
-330.04 USD (33 981 pips)
연속 최대 이익:
13 (103.50 USD)
연속 최대 이익:
219.83 USD (3)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.90%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.56
롱(주식매수):
82 (75.93%)
숏(주식차입매도):
26 (24.07%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
3.14 USD
평균 이익:
7.96 USD
평균 손실:
-13.75 USD
연속 최대 손실:
3 (-217.13 USD)
연속 최대 손실:
-217.13 USD (3)
월별 성장률:
33.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
217.13 USD (16.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.40% (217.13 USD)
자본금별:
56.66% (749.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|USDJPY
|17
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|15
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|281
|USDJPY
|13
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|15
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|USDJPY
|924
|EURUSD
|765
|GBPUSD
|1.5K
|USDCHF
|1K
|AUDUSD
|437
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +161.48 USD
최악의 거래: -131 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +103.50 USD
연속 최대 손실: -217.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
Exness-Real11
|0.00 × 1
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
Exness-Real25
|0.00 × 4
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 28
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 34
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
리뷰 없음
