Señales / MetaTrader 4 / HIT THE LIGHTS
Agus Wibowo St

HIT THE LIGHTS

Agus Wibowo St
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
63 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
14 (18.18%)
Mejor transacción:
27.82 USD
Peor transacción:
-22.69 USD
Beneficio Bruto:
410.36 USD (41 202 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.87 USD (10 030 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (103.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
103.50 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.09%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
14.08
Transacciones Largas:
61 (79.22%)
Transacciones Cortas:
16 (20.78%)
Factor de Beneficio:
4.52
Beneficio Esperado:
4.15 USD
Beneficio medio:
6.51 USD
Pérdidas medias:
-6.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-13.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.69 USD (1)
Crecimiento al mes:
31.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.69 USD (1.85%)
Reducción relativa:
De balance:
1.85% (22.69 USD)
De fondos:
45.85% (604.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 13
GBPUSD 12
USDCHF 7
EURUSD 6
AUDUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 279
USDJPY 10
GBPUSD 13
USDCHF 9
EURUSD 6
AUDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
USDJPY 426
GBPUSD 1.3K
USDCHF 735
EURUSD 592
AUDUSD 193
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.82 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +103.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 28
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
otros 243...
No hay comentarios
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
