- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
63 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
14 (18.18%)
Mejor transacción:
27.82 USD
Peor transacción:
-22.69 USD
Beneficio Bruto:
410.36 USD (41 202 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.87 USD (10 030 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (103.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
103.50 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.09%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
14.08
Transacciones Largas:
61 (79.22%)
Transacciones Cortas:
16 (20.78%)
Factor de Beneficio:
4.52
Beneficio Esperado:
4.15 USD
Beneficio medio:
6.51 USD
Pérdidas medias:
-6.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-13.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.69 USD (1)
Crecimiento al mes:
31.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.69 USD (1.85%)
Reducción relativa:
De balance:
1.85% (22.69 USD)
De fondos:
45.85% (604.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|7
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|279
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|426
|GBPUSD
|1.3K
|USDCHF
|735
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.82 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +103.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
