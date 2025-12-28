СигналыРазделы
HIT THE LIGHTS
Agus Wibowo St

HIT THE LIGHTS

Agus Wibowo St
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 32%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
63 (81.81%)
Убыточных трейдов:
14 (18.18%)
Лучший трейд:
27.82 USD
Худший трейд:
-22.69 USD
Общая прибыль:
410.36 USD (41 202 pips)
Общий убыток:
-90.87 USD (10 030 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (103.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.50 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.09%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
14.08
Длинных трейдов:
61 (79.22%)
Коротких трейдов:
16 (20.78%)
Профит фактор:
4.52
Мат. ожидание:
4.15 USD
Средняя прибыль:
6.51 USD
Средний убыток:
-6.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.69 USD (1)
Прирост в месяц:
31.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.69 USD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (22.69 USD)
По эквити:
45.85% (604.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 13
GBPUSD 12
USDCHF 7
EURUSD 6
AUDUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 279
USDJPY 10
GBPUSD 13
USDCHF 9
EURUSD 6
AUDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
USDJPY 426
GBPUSD 1.3K
USDCHF 735
EURUSD 592
AUDUSD 193
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.82 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +103.50 USD
Макс. убыток в серии: -13.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 28
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
еще 243...
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
