- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
63 (81.81%)
亏损交易:
14 (18.18%)
最好交易:
27.82 USD
最差交易:
-22.69 USD
毛利:
410.36 USD (41 202 pips)
毛利亏损:
-90.87 USD (10 030 pips)
最大连续赢利:
13 (103.50 USD)
最大连续盈利:
103.50 USD (13)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.09%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
24 小时
采收率:
14.08
长期交易:
61 (79.22%)
短期交易:
16 (20.78%)
利润因子:
4.52
预期回报:
4.15 USD
平均利润:
6.51 USD
平均损失:
-6.49 USD
最大连续失误:
3 (-13.61 USD)
最大连续亏损:
-22.69 USD (1)
每月增长:
31.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.69 USD (1.85%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (22.69 USD)
净值:
45.85% (604.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|7
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|279
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|426
|GBPUSD
|1.3K
|USDCHF
|735
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.82 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +103.50 USD
最大连续亏损: -13.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
