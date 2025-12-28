- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
63 (81.81%)
損失トレード:
14 (18.18%)
ベストトレード:
27.82 USD
最悪のトレード:
-22.69 USD
総利益:
410.36 USD (41 202 pips)
総損失:
-90.87 USD (10 030 pips)
最大連続の勝ち:
13 (103.50 USD)
最大連続利益:
103.50 USD (13)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.09%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
14.08
長いトレード:
61 (79.22%)
短いトレード:
16 (20.78%)
プロフィットファクター:
4.52
期待されたペイオフ:
4.15 USD
平均利益:
6.51 USD
平均損失:
-6.49 USD
最大連続の負け:
3 (-13.61 USD)
最大連続損失:
-22.69 USD (1)
月間成長:
31.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22.69 USD (1.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.85% (22.69 USD)
エクイティによる:
45.85% (604.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|7
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|279
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|426
|GBPUSD
|1.3K
|USDCHF
|735
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
