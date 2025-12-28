- Crescita
Trade:
77
Profit Trade:
63 (81.81%)
Loss Trade:
14 (18.18%)
Best Trade:
27.82 USD
Worst Trade:
-22.69 USD
Profitto lordo:
410.36 USD (41 202 pips)
Perdita lorda:
-90.87 USD (10 030 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (103.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.50 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.09%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
14.08
Long Trade:
61 (79.22%)
Short Trade:
16 (20.78%)
Fattore di profitto:
4.52
Profitto previsto:
4.15 USD
Profitto medio:
6.51 USD
Perdita media:
-6.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.69 USD (1)
Crescita mensile:
31.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.69 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (22.69 USD)
Per equità:
45.85% (604.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|7
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|279
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|13
|USDCHF
|9
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|USDJPY
|426
|GBPUSD
|1.3K
|USDCHF
|735
|EURUSD
|592
|AUDUSD
|193
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.82 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +103.50 USD
Massima perdita consecutiva: -13.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
