Segnali / MetaTrader 4 / HIT THE LIGHTS
Agus Wibowo St

HIT THE LIGHTS

Agus Wibowo St
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
63 (81.81%)
Loss Trade:
14 (18.18%)
Best Trade:
27.82 USD
Worst Trade:
-22.69 USD
Profitto lordo:
410.36 USD (41 202 pips)
Perdita lorda:
-90.87 USD (10 030 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (103.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.50 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.09%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
14.08
Long Trade:
61 (79.22%)
Short Trade:
16 (20.78%)
Fattore di profitto:
4.52
Profitto previsto:
4.15 USD
Profitto medio:
6.51 USD
Perdita media:
-6.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.69 USD (1)
Crescita mensile:
31.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.69 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (22.69 USD)
Per equità:
45.85% (604.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
USDJPY 13
GBPUSD 12
USDCHF 7
EURUSD 6
AUDUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 279
USDJPY 10
GBPUSD 13
USDCHF 9
EURUSD 6
AUDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
USDJPY 426
GBPUSD 1.3K
USDCHF 735
EURUSD 592
AUDUSD 193
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.82 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +103.50 USD
Massima perdita consecutiva: -13.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 36
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 28
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
243 più
Non ci sono recensioni
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
