İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
19 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
7.25 USD (4 522 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
19 (7.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.25 USD (19)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
16 (84.21%)
Satış işlemleri:
3 (15.79%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
0.38 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
