Falaq Karunia Jaya

XM 03

Falaq Karunia Jaya
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
22 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.15 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7.57 USD (4 766 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
22 (7.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.57 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.95
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
0.45%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
19 (86.36%)
Коротких трейдов:
3 (13.64%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.21% (0.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.15 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7.57 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 19:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
