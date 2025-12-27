- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
22 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.15 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
7.57 USD (4 766 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
22 (7.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.57 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.95
Торговая активность:
0.05%
Макс. загрузка депозита:
0.45%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
19 (86.36%)
Коротких трейдов:
3 (13.64%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.21% (0.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.15 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +7.57 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
258
USD
USD
2
100%
22
100%
0%
n/a
0.34
USD
USD
0%
1:500