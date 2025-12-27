- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
17 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.15 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
7.07 USD (4 389 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
17 (7.07 USD)
最大连续盈利:
7.07 USD (17)
夏普比率:
1.08
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.45%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
7
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
14 (82.35%)
短期交易:
3 (17.65%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
0.42 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.02% (0.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.15 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +7.07 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
