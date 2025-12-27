シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XM 03
Falaq Karunia Jaya

XM 03

Falaq Karunia Jaya
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
19 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.15 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
7.25 USD (4 522 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
19 (7.25 USD)
最大連続利益:
7.25 USD (19)
シャープレシオ:
1.01
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.45%
最近のトレード:
25 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
16 (84.21%)
短いトレード:
3 (15.79%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
0.38 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.02% (0.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 4.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.15 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +7.25 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 19:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録