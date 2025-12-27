- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
19 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.15 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
7.25 USD (4 522 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
19 (7.25 USD)
最大連続利益:
7.25 USD (19)
シャープレシオ:
1.01
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.45%
最近のトレード:
25 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
16 (84.21%)
短いトレード:
3 (15.79%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
0.38 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.02% (0.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
ベストトレード: +1.15 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +7.25 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
