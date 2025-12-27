SeñalesSecciones
Falaq Karunia Jaya

0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
20 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
1.15 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
7.33 USD (4 580 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (7.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.33 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.98
Actividad comercial:
0.05%
Carga máxima del depósito:
0.45%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
17 (85.00%)
Transacciones Cortas:
3 (15.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.37 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.21% (0.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 4.6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.15 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +7.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 19:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XM 03
30 USD al mes
2%
0
0
USD
257
USD
2
100%
20
100%
0%
n/a
0.37
USD
0%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.