- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
24 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1.15 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
7.93 USD (5 036 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
24 (7.93 USD)
연속 최대 이익:
7.93 USD (24)
샤프 비율:
0.94
거래 활동:
0.05%
최대 입금량:
0.45%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
40 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
21 (87.50%)
숏(주식차입매도):
3 (12.50%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.33 USD
평균 이익:
0.33 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
1.88%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.21% (0.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
258
USD
USD
2
100%
24
100%
0%
n/a
0.33
USD
USD
0%
1:500