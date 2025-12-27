- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
19 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.15 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
7.25 USD (4 522 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (7.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.25 USD (19)
Sharpe Ratio:
1.01
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.45%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
16 (84.21%)
Short-Positionen:
3 (15.79%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.02% (0.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.15 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen