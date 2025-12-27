SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XM 03
Falaq Karunia Jaya

XM 03

Falaq Karunia Jaya
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
18 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.15 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
7.18 USD (4 471 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (7.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.18 USD (18)
Índice de Sharpe:
1.05
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.45%
Último negócio:
43 minutos atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
15 (83.33%)
Negociações curtas:
3 (16.67%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
0.40 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 4.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.15 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +7.18 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 19:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar