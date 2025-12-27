- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
18 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.15 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
7.18 USD (4 471 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (7.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.18 USD (18)
Índice de Sharpe:
1.05
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.45%
Último negócio:
43 minutos atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
15 (83.33%)
Negociações curtas:
3 (16.67%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
0.40 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.15 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +7.18 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários