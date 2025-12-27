SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XM 03
Falaq Karunia Jaya

XM 03

Falaq Karunia Jaya
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2%
XMGlobal-Real 13
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
19 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.15 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
7.25 USD (4 522 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
19 (7.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.25 USD (19)
Ratio de Sharpe:
1.01
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.45%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
16 (84.21%)
Courts trades:
3 (15.79%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
0.38 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
1.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.02% (0.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 4.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.15 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +7.25 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 19:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 19:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 18:50
Share of trading days is too low
2026.01.04 18:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire