İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
5 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
En iyi işlem:
18.49 USD
En kötü işlem:
-10.69 USD
Brüt kâr:
27.19 USD (744 pips)
Brüt zarar:
-18.65 USD (841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (5.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.49 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
39.50%
Maks. mevduat yükü:
5.41%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
11 (91.67%)
Satış işlemleri:
1 (8.33%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
5.44 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.42 USD (3)
Aylık büyüme:
2.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.66 USD
Maksimum:
16.42 USD (4.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.04% (16.42 USD)
Varlığa göre:
16.41% (66.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.49 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.55 × 118
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
409
USD
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
USD
16%
1:500