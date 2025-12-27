- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
5 (41.66%)
損失トレード:
7 (58.33%)
ベストトレード:
18.49 USD
最悪のトレード:
-10.69 USD
総利益:
27.19 USD (744 pips)
総損失:
-18.65 USD (841 pips)
最大連続の勝ち:
2 (5.80 USD)
最大連続利益:
18.49 USD (1)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
39.50%
最大入金額:
5.41%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
11 (91.67%)
短いトレード:
1 (8.33%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
5.44 USD
平均損失:
-2.66 USD
最大連続の負け:
3 (-16.42 USD)
最大連続損失:
-16.42 USD (3)
月間成長:
2.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.66 USD
最大の:
16.42 USD (4.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.04% (16.42 USD)
エクイティによる:
16.41% (66.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.49 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5.80 USD
最大連続損失: -16.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.55 × 118
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
