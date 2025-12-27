シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PI 609
Ho Yeung Chan

PI 609

Ho Yeung Chan
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 2%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
5 (41.66%)
損失トレード:
7 (58.33%)
ベストトレード:
18.49 USD
最悪のトレード:
-10.69 USD
総利益:
27.19 USD (744 pips)
総損失:
-18.65 USD (841 pips)
最大連続の勝ち:
2 (5.80 USD)
最大連続利益:
18.49 USD (1)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
39.50%
最大入金額:
5.41%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
11 (91.67%)
短いトレード:
1 (8.33%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
5.44 USD
平均損失:
-2.66 USD
最大連続の負け:
3 (-16.42 USD)
最大連続損失:
-16.42 USD (3)
月間成長:
2.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.66 USD
最大の:
16.42 USD (4.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.04% (16.42 USD)
エクイティによる:
16.41% (66.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSD 4
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSD 2
AUDCAD 1
AUDNZD 0
GBPCHF 3
USDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSD -499
AUDCAD 106
AUDNZD -13
GBPCHF 116
USDCAD 110
NZDCAD 109
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.49 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5.80 USD
最大連続損失: -16.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.55 × 118
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
13 より多く...
レビューなし
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
