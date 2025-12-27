- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
5 (41.66%)
손실 거래:
7 (58.33%)
최고의 거래:
18.49 USD
최악의 거래:
-10.69 USD
총 수익:
27.19 USD (744 pips)
총 손실:
-18.65 USD (841 pips)
연속 최대 이익:
2 (5.80 USD)
연속 최대 이익:
18.49 USD (1)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
39.50%
최대 입금량:
5.41%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.52
롱(주식매수):
11 (91.67%)
숏(주식차입매도):
1 (8.33%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
5.44 USD
평균 손실:
-2.66 USD
연속 최대 손실:
3 (-16.42 USD)
연속 최대 손실:
-16.42 USD (3)
월별 성장률:
2.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.66 USD
최대한의:
16.42 USD (4.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.04% (16.42 USD)
자본금별:
16.41% (66.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.49 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +5.80 USD
연속 최대 손실: -16.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.56 × 117
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
409
USD
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
USD
16%
1:500