- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
18.49 USD
Worst Trade:
-10.69 USD
Profitto lordo:
27.19 USD (744 pips)
Perdita lorda:
-18.65 USD (841 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.49 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
39.50%
Massimo carico di deposito:
5.41%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.42 USD (3)
Crescita mensile:
2.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.66 USD
Massimale:
16.42 USD (4.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.04% (16.42 USD)
Per equità:
16.41% (66.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.49 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.80 USD
Massima perdita consecutiva: -16.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.55 × 118
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
13 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
409
USD
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
USD
16%
1:500