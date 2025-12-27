SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PI 609
Ho Yeung Chan

PI 609

Ho Yeung Chan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 2%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
18.49 USD
Worst Trade:
-10.69 USD
Profitto lordo:
27.19 USD (744 pips)
Perdita lorda:
-18.65 USD (841 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.49 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
39.50%
Massimo carico di deposito:
5.41%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.42 USD (3)
Crescita mensile:
2.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.66 USD
Massimale:
16.42 USD (4.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.04% (16.42 USD)
Per equità:
16.41% (66.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 4
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 2
AUDCAD 1
AUDNZD 0
GBPCHF 3
USDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -499
AUDCAD 106
AUDNZD -13
GBPCHF 116
USDCAD 110
NZDCAD 109
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.49 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.80 USD
Massima perdita consecutiva: -16.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.55 × 118
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
13 più
Non ci sono recensioni
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PI 609
30USD al mese
2%
0
0
USD
409
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
16%
1:500
Copia

