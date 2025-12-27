- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
5 (41.66%)
亏损交易:
7 (58.33%)
最好交易:
18.49 USD
最差交易:
-10.69 USD
毛利:
27.19 USD (744 pips)
毛利亏损:
-18.65 USD (841 pips)
最大连续赢利:
2 (5.80 USD)
最大连续盈利:
18.49 USD (1)
夏普比率:
0.11
交易活动:
39.50%
最大入金加载:
5.41%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.52
长期交易:
11 (91.67%)
短期交易:
1 (8.33%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
5.44 USD
平均损失:
-2.66 USD
最大连续失误:
3 (-16.42 USD)
最大连续亏损:
-16.42 USD (3)
每月增长:
2.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.66 USD
最大值:
16.42 USD (4.04%)
相对跌幅:
结余:
4.04% (16.42 USD)
净值:
16.41% (66.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.49 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5.80 USD
最大连续亏损: -16.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.56 × 117
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
