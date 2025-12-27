信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PI 609
Ho Yeung Chan

PI 609

Ho Yeung Chan
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
Pepperstone-Edge11
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
5 (41.66%)
亏损交易:
7 (58.33%)
最好交易:
18.49 USD
最差交易:
-10.69 USD
毛利:
27.19 USD (744 pips)
毛利亏损:
-18.65 USD (841 pips)
最大连续赢利:
2 (5.80 USD)
最大连续盈利:
18.49 USD (1)
夏普比率:
0.11
交易活动:
39.50%
最大入金加载:
5.41%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.52
长期交易:
11 (91.67%)
短期交易:
1 (8.33%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
5.44 USD
平均损失:
-2.66 USD
最大连续失误:
3 (-16.42 USD)
最大连续亏损:
-16.42 USD (3)
每月增长:
2.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.66 USD
最大值:
16.42 USD (4.04%)
相对跌幅:
结余:
4.04% (16.42 USD)
净值:
16.41% (66.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSD 4
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSD 2
AUDCAD 1
AUDNZD 0
GBPCHF 3
USDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSD -499
AUDCAD 106
AUDNZD -13
GBPCHF 116
USDCAD 110
NZDCAD 109
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.49 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5.80 USD
最大连续亏损: -16.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.56 × 117
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
13 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PI 609
每月30 USD
2%
0
0
USD
409
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
16%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载