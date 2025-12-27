- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
5 (41.66%)
Убыточных трейдов:
7 (58.33%)
Лучший трейд:
18.49 USD
Худший трейд:
-10.69 USD
Общая прибыль:
27.19 USD (744 pips)
Общий убыток:
-18.65 USD (841 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.49 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
39.50%
Макс. загрузка депозита:
5.41%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
11 (91.67%)
Коротких трейдов:
1 (8.33%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-2.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.42 USD (3)
Прирост в месяц:
2.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.66 USD
Максимальная:
16.42 USD (4.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.04% (16.42 USD)
По эквити:
16.41% (66.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.49 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.80 USD
Макс. убыток в серии: -16.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.55 × 118
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
еще 13...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
409
USD
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
USD
16%
1:500