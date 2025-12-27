СигналыРазделы
PI 609
Ho Yeung Chan

PI 609

Ho Yeung Chan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
5 (41.66%)
Убыточных трейдов:
7 (58.33%)
Лучший трейд:
18.49 USD
Худший трейд:
-10.69 USD
Общая прибыль:
27.19 USD (744 pips)
Общий убыток:
-18.65 USD (841 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.49 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
39.50%
Макс. загрузка депозита:
5.41%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
11 (91.67%)
Коротких трейдов:
1 (8.33%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-2.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.42 USD (3)
Прирост в месяц:
2.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.66 USD
Максимальная:
16.42 USD (4.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.04% (16.42 USD)
По эквити:
16.41% (66.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 4
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 2
AUDCAD 1
AUDNZD 0
GBPCHF 3
USDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD -499
AUDCAD 106
AUDNZD -13
GBPCHF 116
USDCAD 110
NZDCAD 109
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.49 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.80 USD
Макс. убыток в серии: -16.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.55 × 118
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
Нет отзывов
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PI 609
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
409
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.