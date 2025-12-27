- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
5 (41.66%)
Negociações com perda:
7 (58.33%)
Melhor negociação:
18.49 USD
Pior negociação:
-10.69 USD
Lucro bruto:
27.19 USD (744 pips)
Perda bruta:
-18.65 USD (841 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (5.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.49 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
39.50%
Depósito máximo carregado:
5.41%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
11 (91.67%)
Negociações curtas:
1 (8.33%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
5.44 USD
Perda média:
-2.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.42 USD (3)
Crescimento mensal:
2.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.66 USD
Máximo:
16.42 USD (4.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.04% (16.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.41% (66.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.49 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +5.80 USD
Máxima perda consecutiva: -16.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.56 × 117
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
409
USD
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
USD
16%
1:500