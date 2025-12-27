SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PI 609
Ho Yeung Chan

PI 609

Ho Yeung Chan
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 2%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
5 (41.66%)
Negociações com perda:
7 (58.33%)
Melhor negociação:
18.49 USD
Pior negociação:
-10.69 USD
Lucro bruto:
27.19 USD (744 pips)
Perda bruta:
-18.65 USD (841 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (5.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.49 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
39.50%
Depósito máximo carregado:
5.41%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
11 (91.67%)
Negociações curtas:
1 (8.33%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
5.44 USD
Perda média:
-2.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.42 USD (3)
Crescimento mensal:
2.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.66 USD
Máximo:
16.42 USD (4.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.04% (16.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.41% (66.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSD 4
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSD 2
AUDCAD 1
AUDNZD 0
GBPCHF 3
USDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSD -499
AUDCAD 106
AUDNZD -13
GBPCHF 116
USDCAD 110
NZDCAD 109
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.49 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +5.80 USD
Máxima perda consecutiva: -16.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.56 × 117
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
Sem comentários
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PI 609
30 USD por mês
2%
0
0
USD
409
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
16%
1:500
Copiar

