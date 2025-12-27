SeñalesSecciones
Ho Yeung Chan

PI 609

Ho Yeung Chan
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
5 (41.66%)
Transacciones Irrentables:
7 (58.33%)
Mejor transacción:
18.49 USD
Peor transacción:
-10.69 USD
Beneficio Bruto:
27.19 USD (744 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.65 USD (841 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (5.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.49 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
39.50%
Carga máxima del depósito:
5.41%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
11 (91.67%)
Transacciones Cortas:
1 (8.33%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
5.44 USD
Pérdidas medias:
-2.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.13%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.66 USD
Máxima:
16.42 USD (4.04%)
Reducción relativa:
De balance:
4.04% (16.42 USD)
De fondos:
16.41% (66.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD 4
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD 2
AUDCAD 1
AUDNZD 0
GBPCHF 3
USDCAD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD -499
AUDCAD 106
AUDNZD -13
GBPCHF 116
USDCAD 110
NZDCAD 109
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.49 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +5.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.55 × 118
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
otros 13...
No hay comentarios
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PI 609
30 USD al mes
2%
0
0
USD
409
USD
1
100%
12
41%
39%
1.45
0.71
USD
16%
1:500
