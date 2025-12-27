- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
5 (41.66%)
Transacciones Irrentables:
7 (58.33%)
Mejor transacción:
18.49 USD
Peor transacción:
-10.69 USD
Beneficio Bruto:
27.19 USD (744 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.65 USD (841 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (5.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.49 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
39.50%
Carga máxima del depósito:
5.41%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
11 (91.67%)
Transacciones Cortas:
1 (8.33%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
5.44 USD
Pérdidas medias:
-2.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.13%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.66 USD
Máxima:
16.42 USD (4.04%)
Reducción relativa:
De balance:
4.04% (16.42 USD)
De fondos:
16.41% (66.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|3
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSD
|-499
|AUDCAD
|106
|AUDNZD
|-13
|GBPCHF
|116
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.49 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +5.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.55 × 118
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
