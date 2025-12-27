SinyallerBölümler
Tri Lestiana

LAVADULU

Tri Lestiana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
27 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.59%)
En iyi işlem:
15.21 USD
En kötü işlem:
-20.39 USD
Brüt kâr:
117.79 USD (117 789 pips)
Brüt zarar:
-56.27 USD (53 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.93 USD (7)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
13.38%
Maks. mevduat yükü:
8.26%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
16 (47.06%)
Satış işlemleri:
18 (52.94%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-20.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.39 USD (1)
Aylık büyüme:
17.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.73 USD
Maksimum:
20.60 USD (5.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.78% (20.46 USD)
Varlığa göre:
4.73% (17.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.21 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Risk Warning & Disclaimer:

  • High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.

  • Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.

  • Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.

  • Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.

İnceleme yok
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 00:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 02:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 02:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 02:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 02:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 02:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LAVADULU
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
413
USD
1
0%
34
79%
13%
2.09
1.81
USD
6%
1:500
