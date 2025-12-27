- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
27 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.59%)
En iyi işlem:
15.21 USD
En kötü işlem:
-20.39 USD
Brüt kâr:
117.79 USD (117 789 pips)
Brüt zarar:
-56.27 USD (53 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.93 USD (7)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
13.38%
Maks. mevduat yükü:
8.26%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
16 (47.06%)
Satış işlemleri:
18 (52.94%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-20.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.39 USD (1)
Aylık büyüme:
17.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.73 USD
Maksimum:
20.60 USD (5.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.78% (20.46 USD)
Varlığa göre:
4.73% (17.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.21 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Risk Warning & Disclaimer:
- High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.
- Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.
- Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.
- Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.
