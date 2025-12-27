SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LAVADULU
Tri Lestiana

LAVADULU

Tri Lestiana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Exness-MT5Real7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
27 (79.41%)
Loss Trade:
7 (20.59%)
Best Trade:
15.21 USD
Worst Trade:
-20.39 USD
Profitto lordo:
117.79 USD (117 789 pips)
Perdita lorda:
-56.27 USD (53 888 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.93 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
13.38%
Massimo carico di deposito:
8.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
16 (47.06%)
Short Trade:
18 (52.94%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.39 USD (1)
Crescita mensile:
17.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.73 USD
Massimale:
20.60 USD (5.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.78% (20.46 USD)
Per equità:
4.73% (17.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.21 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.93 USD
Massima perdita consecutiva: -20.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Risk Warning & Disclaimer:

  • High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.

  • Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.

  • Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.

  • Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.

Non ci sono recensioni
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 00:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 02:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 02:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 02:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 02:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 02:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LAVADULU
30USD al mese
18%
0
0
USD
413
USD
1
0%
34
79%
13%
2.09
1.81
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.