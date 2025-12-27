- Crescita
Trade:
34
Profit Trade:
27 (79.41%)
Loss Trade:
7 (20.59%)
Best Trade:
15.21 USD
Worst Trade:
-20.39 USD
Profitto lordo:
117.79 USD (117 789 pips)
Perdita lorda:
-56.27 USD (53 888 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.93 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
13.38%
Massimo carico di deposito:
8.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
16 (47.06%)
Short Trade:
18 (52.94%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.39 USD (1)
Crescita mensile:
17.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.73 USD
Massimale:
20.60 USD (5.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.78% (20.46 USD)
Per equità:
4.73% (17.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Risk Warning & Disclaimer:
- High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.
- Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.
- Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.
- Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.
Non ci sono recensioni
