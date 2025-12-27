- Croissance
Trades:
34
Bénéfice trades:
27 (79.41%)
Perte trades:
7 (20.59%)
Meilleure transaction:
15.21 USD
Pire transaction:
-20.39 USD
Bénéfice brut:
117.79 USD (117 789 pips)
Perte brute:
-56.27 USD (53 888 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (32.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.93 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
13.38%
Charge de dépôt maximale:
8.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
2.99
Longs trades:
16 (47.06%)
Courts trades:
18 (52.94%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
1.81 USD
Bénéfice moyen:
4.36 USD
Perte moyenne:
-8.04 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-20.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.39 USD (1)
Croissance mensuelle:
17.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.73 USD
Maximal:
20.60 USD (5.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.78% (20.46 USD)
Par fonds propres:
4.73% (17.15 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +15.21 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +32.93 USD
Perte consécutive maximale: -20.39 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Risk Warning & Disclaimer:
- High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.
- Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.
- Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.
- Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.
Aucun avis
