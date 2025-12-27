- Прирост
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
28 (75.67%)
Убыточных трейдов:
9 (24.32%)
Лучший трейд:
15.21 USD
Худший трейд:
-20.39 USD
Общая прибыль:
120.86 USD (120 858 pips)
Общий убыток:
-61.47 USD (58 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (32.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.93 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
12.76%
Макс. загрузка депозита:
8.26%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
17 (45.95%)
Коротких трейдов:
20 (54.05%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-6.83 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.39 USD (1)
Прирост в месяц:
16.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.73 USD
Максимальная:
20.60 USD (5.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.78% (20.46 USD)
По эквити:
4.73% (17.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|62K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
1
0%
37
75%
13%
1.96
1.61
USD
USD
6%
1:500