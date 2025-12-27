- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
37 (67.27%)
損失トレード:
18 (32.73%)
ベストトレード:
15.21 USD
最悪のトレード:
-20.39 USD
総利益:
155.72 USD (155 717 pips)
総損失:
-94.57 USD (90 643 pips)
最大連続の勝ち:
7 (32.93 USD)
最大連続利益:
32.93 USD (7)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
15.72%
最大入金額:
8.26%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
2.55
長いトレード:
20 (36.36%)
短いトレード:
35 (63.64%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
4.21 USD
平均損失:
-5.25 USD
最大連続の負け:
6 (-23.45 USD)
最大連続損失:
-23.45 USD (6)
月間成長:
17.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.73 USD
最大の:
23.94 USD (5.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.78% (20.46 USD)
エクイティによる:
5.70% (23.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.21 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +32.93 USD
最大連続損失: -23.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
17%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
1
0%
55
67%
16%
1.64
1.11
USD
USD
6%
1:500