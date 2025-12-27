- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
27 (79.41%)
亏损交易:
7 (20.59%)
最好交易:
15.21 USD
最差交易:
-20.39 USD
毛利:
117.79 USD (117 789 pips)
毛利亏损:
-56.27 USD (53 888 pips)
最大连续赢利:
7 (32.93 USD)
最大连续盈利:
32.93 USD (7)
夏普比率:
0.30
交易活动:
13.38%
最大入金加载:
8.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
2.99
长期交易:
16 (47.06%)
短期交易:
18 (52.94%)
利润因子:
2.09
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
4.36 USD
平均损失:
-8.04 USD
最大连续失误:
1 (-20.39 USD)
最大连续亏损:
-20.39 USD (1)
每月增长:
17.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.73 USD
最大值:
20.60 USD (5.82%)
相对跌幅:
结余:
5.78% (20.46 USD)
净值:
4.73% (17.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.21 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +32.93 USD
最大连续亏损: -20.39 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
1
0%
34
79%
13%
2.09
1.81
USD
USD
6%
1:500