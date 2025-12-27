SignaleKategorien
Tri Lestiana

LAVADULU

Tri Lestiana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
38 (66.66%)
Verlusttrades:
19 (33.33%)
Bester Trade:
15.21 USD
Schlechtester Trade:
-20.39 USD
Bruttoprofit:
158.36 USD (158 355 pips)
Bruttoverlust:
-103.90 USD (99 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (32.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.93 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
19.70%
Max deposit load:
8.26%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
2.27
Long-Positionen:
20 (35.09%)
Short-Positionen:
37 (64.91%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-23.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.45 USD (6)
Wachstum pro Monat :
15.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.73 USD
Maximaler:
23.94 USD (5.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.78% (20.46 USD)
Kapital:
5.70% (23.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.21 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Risk Warning & Disclaimer:

  • High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.

  • Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.

  • Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.

  • Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.

Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 00:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 02:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 02:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 02:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 02:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 02:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LAVADULU
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
407
USD
1
0%
57
66%
20%
1.52
0.96
USD
6%
1:500
