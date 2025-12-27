- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
38 (66.66%)
Verlusttrades:
19 (33.33%)
Bester Trade:
15.21 USD
Schlechtester Trade:
-20.39 USD
Bruttoprofit:
158.36 USD (158 355 pips)
Bruttoverlust:
-103.90 USD (99 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (32.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.93 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
19.70%
Max deposit load:
8.26%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
2.27
Long-Positionen:
20 (35.09%)
Short-Positionen:
37 (64.91%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-23.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.45 USD (6)
Wachstum pro Monat :
15.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.73 USD
Maximaler:
23.94 USD (5.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.78% (20.46 USD)
Kapital:
5.70% (23.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.21 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Risk Warning & Disclaimer:
- High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.
- Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.
- Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.
- Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
USD
407
USD
USD
1
0%
57
66%
20%
1.52
0.96
USD
USD
6%
1:500