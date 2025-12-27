- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
27 (79.41%)
Transacciones Irrentables:
7 (20.59%)
Mejor transacción:
15.21 USD
Peor transacción:
-20.39 USD
Beneficio Bruto:
117.79 USD (117 789 pips)
Pérdidas Brutas:
-56.27 USD (53 888 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (32.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.93 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
13.38%
Carga máxima del depósito:
8.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
2.99
Transacciones Largas:
16 (47.06%)
Transacciones Cortas:
18 (52.94%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
1.81 USD
Beneficio medio:
4.36 USD
Pérdidas medias:
-8.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-20.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.39 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.73 USD
Máxima:
20.60 USD (5.82%)
Reducción relativa:
De balance:
5.78% (20.46 USD)
De fondos:
4.73% (17.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.21 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +32.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Risk Warning & Disclaimer:
- High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.
- Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.
- Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.
- Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.
