Negociações:
50
Negociações com lucro:
34 (68.00%)
Negociações com perda:
16 (32.00%)
Melhor negociação:
15.21 USD
Pior negociação:
-20.39 USD
Lucro bruto:
145.11 USD (145 099 pips)
Perda bruta:
-87.88 USD (84 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (32.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.93 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
15.72%
Depósito máximo carregado:
8.26%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
2.39
Negociações longas:
19 (38.00%)
Negociações curtas:
31 (62.00%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
4.27 USD
Perda média:
-5.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-23.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.45 USD (6)
Crescimento mensal:
16.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.73 USD
Máximo:
23.94 USD (5.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.78% (20.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.70% (23.27 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
57
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Risk Warning & Disclaimer:
- High Risk Investment: Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk and may not be suitable for all investors. High leverage can work against you as well as for you.
- Past Performance: Past results and backtesting data are not indicative of future performance. There is no guarantee that this signal will achieve similar profits in the future.
- Execution Risk: Differences in brokers, spreads, slippage, and execution speeds may result in different outcomes between my account and your copied trades.
- Loss Responsibility: By subscribing, you acknowledge that you are trading at your own risk. I am not responsible for any capital loss incurred as a result of using this signal.
Sem comentários
