トレード:
481
利益トレード:
367 (76.29%)
損失トレード:
114 (23.70%)
ベストトレード:
927.45 USD
最悪のトレード:
-1 374.37 USD
総利益:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
総損失:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
最大連続の勝ち:
13 (307.59 USD)
最大連続利益:
1 595.89 USD (10)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.62%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
2.73
長いトレード:
479 (99.58%)
短いトレード:
2 (0.42%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
9.80 USD
平均利益:
28.33 USD
平均損失:
-49.84 USD
最大連続の負け:
4 (-183.02 USD)
最大連続損失:
-1 381.07 USD (2)
月間成長:
-16.13%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.67 USD
最大の:
1 727.03 USD (20.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.13% (1 727.03 USD)
エクイティによる:
7.51% (704.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NDXUSD
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NDXUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NDXUSD
|1.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +927.45 USD
最悪のトレード: -1 374 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +307.59 USD
最大連続損失: -183.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NomoTrade-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
