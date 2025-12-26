- 成长
交易:
481
盈利交易:
367 (76.29%)
亏损交易:
114 (23.70%)
最好交易:
927.45 USD
最差交易:
-1 374.37 USD
毛利:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
毛利亏损:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
最大连续赢利:
13 (307.59 USD)
最大连续盈利:
1 595.89 USD (10)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2.73
长期交易:
479 (99.58%)
短期交易:
2 (0.42%)
利润因子:
1.83
预期回报:
9.80 USD
平均利润:
28.33 USD
平均损失:
-49.84 USD
最大连续失误:
4 (-183.02 USD)
最大连续亏损:
-1 381.07 USD (2)
每月增长:
-16.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
30.67 USD
最大值:
1 727.03 USD (20.46%)
相对跌幅:
结余:
16.13% (1 727.03 USD)
净值:
7.51% (704.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDXUSD
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDXUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDXUSD
|1.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +927.45 USD
最差交易: -1 374 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +307.59 USD
最大连续亏损: -183.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NomoTrade-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
