Oleksii Zadorozhnii

JAMM Nasdaq Portfolio

Oleksii Zadorozhnii
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 214%
NomoTrade-Trade
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
481
Transacciones Rentables:
367 (76.29%)
Transacciones Irrentables:
114 (23.70%)
Mejor transacción:
927.45 USD
Peor transacción:
-1 374.37 USD
Beneficio Bruto:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (307.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 595.89 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.62%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
2.73
Transacciones Largas:
479 (99.58%)
Transacciones Cortas:
2 (0.42%)
Factor de Beneficio:
1.83
Beneficio Esperado:
9.80 USD
Beneficio medio:
28.33 USD
Pérdidas medias:
-49.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-183.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 381.07 USD (2)
Crecimiento al mes:
-16.13%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.67 USD
Máxima:
1 727.03 USD (20.46%)
Reducción relativa:
De balance:
16.13% (1 727.03 USD)
De fondos:
7.51% (704.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NDXUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NDXUSD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NDXUSD 1.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +927.45 USD
Peor transacción: -1 374 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +307.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -183.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NomoTrade-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
